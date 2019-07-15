Samim Değer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?
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SAMİM DEĞER KİMDİR?
Doğum tarihi : 19.Haziran.1947 Ölüm tarihi : 23.Ocak.2004
Samim Değer kaç yaşında öldü : 57
Kilo & Boy :
Burcu : İkizler
Meslek : Yönetmen
Samim Değer doğum yeri : İstanbul
Ölüm yeri : İstanbul
SAMİM DEĞER BİYOGRAFİSİ
Samim Değer, 19 Haziran 1947 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesinin adı Necla Seden Değer’dir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yüksek Gazetecilik Okulu'ndan mezun oldu. 1966 yılında yönetmen Duygu Sağıroğlu'nun yanında yönetmen asistanlığına başladı. Daha sonra çeşitli eğlence programları yönetti.
1966'da 'Nuh'un Gemisi' adlı filmle ilk yönetmenlik çalışmasını yapan Değer, 1968'de 'En Başarılı Rejisör' ödülü aldı. 300'ün üzerinde fotoromanı yönetti.
Samim Değer, televizyonda yayınlanan 'Bir Başka Gece' adlı programı ile eğlence programında yeni çığır açtı. Sezen Aksu ile Türkiye'nin ilk video-klibini çekti.
Samim Değer, 1973 yılında oyuncu Müjde Ar ile evlendi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi bir yılın sonunda boşandılar.
Samim Değer, 23 Ocak 2004 tarihinde İstanbul’da 57 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
Yönettiği Filmler :
2002 - İki Oda Bir Sinan
2002 - Reyting Hamdi
2000 - Hanım Ağa
2000 - Kumkapı Olayı-Üzgünüm
2000 - Zehirli Çiçek
2000 - Yarı Şakı Yarı Ciddi
1998 - Sibel
1997 - Ruhsar
1996 - Kaldırım Çiçeği
1996 - Mesela Dedik
1994 - Kaygısızlar
1994 - Gülşen Abi
1989 - İstiyorum
1989 - Lambada / Gençlik Fırtınası
1989 - Kara Sevda
1988 - Biz Ayrılamayız
1987 - Islak Sokak
1966 - Nuh'un Gemisi
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