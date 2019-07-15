Samim Değer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

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SAMİM DEĞER KİMDİR? Doğum tarihi : 19.Haziran.1947 Ölüm tarihi : 23.Ocak.2004

Samim Değer kaç yaşında öldü : 57

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Yönetmen

Samim Değer doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul SAMİM DEĞER BİYOGRAFİSİ Samim Değer, 19 Haziran 1947 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesinin adı Necla Seden Değer’dir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yüksek Gazetecilik Okulu'ndan mezun oldu. 1966 yılında yönetmen Duygu Sağıroğlu'nun yanında yönetmen asistanlığına başladı. Daha sonra çeşitli eğlence programları yönetti.

1966'da 'Nuh'un Gemisi' adlı filmle ilk yönetmenlik çalışmasını yapan Değer, 1968'de 'En Başarılı Rejisör' ödülü aldı. 300'ün üzerinde fotoromanı yönetti.

Samim Değer, televizyonda yayınlanan 'Bir Başka Gece' adlı programı ile eğlence programında yeni çığır açtı. Sezen Aksu ile Türkiye'nin ilk video-klibini çekti.

Samim Değer, 1973 yılında oyuncu Müjde Ar ile evlendi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi bir yılın sonunda boşandılar.

Samim Değer, 23 Ocak 2004 tarihinde İstanbul’da 57 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Yönettiği Filmler :

2002 - İki Oda Bir Sinan

2002 - Reyting Hamdi

2000 - Hanım Ağa

2000 - Kumkapı Olayı-Üzgünüm

2000 - Zehirli Çiçek

2000 - Yarı Şakı Yarı Ciddi

1998 - Sibel

1997 - Ruhsar

1996 - Kaldırım Çiçeği

1996 - Mesela Dedik

1994 - Kaygısızlar

1994 - Gülşen Abi

1989 - İstiyorum

1989 - Lambada / Gençlik Fırtınası

1989 - Kara Sevda

1988 - Biz Ayrılamayız

1987 - Islak Sokak

1966 - Nuh'un Gemisi Etiketler : kimdir, Samim Değer



