Samir Bekric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Bekric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samir Bekric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samir Bekric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samir Bekric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Bekric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samir Bekric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Bekric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Bekric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Bekric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Bekric 20 Ekim 1984 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Samir Bekrić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Bekric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samir Bekric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Samir Bekric'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Samir Bekric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Bekric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samir Bekric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Bekric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2007 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2010 yılında Incheon Utd.

3 Ocak 2011 yılında Tobol Kostanay

2 Şubat 2012 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2013 yılında Mes Kerman

27 Kasım 2013 yılında Fajr Sepasi

19 Temmuz 2014 yılında Bunyodkor

5 Şubat 2016 yılında Zeljeznicar

19 Şubat 2018 yılında Zrinjski Mostar

9 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

20 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar

Samir Bekric kimdir

Samir Bekric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Bekric şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Samir Bekric nereli

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