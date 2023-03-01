Samir Carruthers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Carruthers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samir Carruthers kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samir Carruthers ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samir Carruthers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Carruthers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samir Carruthers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Carruthers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Carruthers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Carruthers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Carruthers 4 Nisan 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Samir Badre Carruthers şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Carruthers Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sports Management yapmaktadır. Samir Carruthers, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samir Carruthers'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samir Carruthers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Carruthers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Samir Carruthers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Carruthers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aston Villa U18

1 Ocak 2012 yılında Aston Villa

10 Ağustos 2013 yılında MK Dons

27 Şubat 2014 yılında Aston Villa

6 Ağustos 2014 yılında MK Dons

3 Ocak 2017 yılında Sheff Utd

1 Temmuz 2018 yılında Oxford United

31 Mayıs 2019 yılında Sheff Utd

29 Ağustos 2019 yılında Cambridge Utd.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Aralık 2020 yılında Hemel

24 Mart 2022 yılında Dartford

31 Mayıs 2022 yılında Hemel

1 Temmuz 2022 yılında Dartford

Samir Carruthers kimdir

Samir Carruthers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Carruthers şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cambridge United,
Arsenal FC,
Aston Villa

Samir Carruthers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samir Carruthers nereli

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