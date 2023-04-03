Samir Masimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Masimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Masimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Masimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Masimov 25 Ağustos 1995 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Samir İbrahim oğlu Məsimov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Masimov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Samir Masimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Samir Masimov'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samir Masimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Masimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Masimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Masimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Loko Moskau II

23 Ocak 2014 yılında Neftçi Baku

9 Şubat 2016 yılında NK Domzale

1 Ocak 2017 yılında AZAL

1 Temmuz 2017 yılında Fakel Voronezh

14 Ağustos 2018 yılında Keshla

23 Ağustos 2019 yılında Olimp Khimki

1 Temmuz 2020 yılında Dolgoprudnyi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2023 yılında Khimki 2

Samir Masimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Masimov şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samir Masimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotiv Moskau (2002-2010, 2011-2014), Spartak Moskau (2010-2011)

Azerbaycan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 1 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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