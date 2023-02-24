Samir Trebovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Trebovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Trebovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Trebovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Trebovic 27 Mart 2003 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Samir Trebović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Trebovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samir Trebovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samir Trebovic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samir Trebovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Trebovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Trebovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Trebovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında V. Mostar U19

23 Ağustos 2022 yılında FK Rad. Lukavac

Samir Trebovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Trebovic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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