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Şampiyonlar Ligi: Chelsea 3 -1 Real Madrid | Maç sonucu, özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chelsea'ye konuk olan Real Madrid rakibini Benzema'nın attığı gollerle 3-1 yendi. Chelsea'nın golünü ise Kai Havertz attı.

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, çeyrek final müsabakasında PSG'yi eleyerek büyük sükse yapan Real Madrid'i konuk etti. 

İzleyenlere keyfi anlar yaşatan mücadele,  Stamford Bridge stadında TSİ ile 22.00'da başladı. Fransız hakem Clément Turpin'in yönettiği maçta Real Madrid, Karim Benzema'nın 21, 24 ve 46. dakikalarda attığı gollerle Chelsea'yı 3-1 mağlup etti. Chelsea'nin golünü 40. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Şampiyonlar Ligi: Chelsea 3 -1 Real Madrid | Maç sonucu, özeti

BENZEMA DURDURULAMIYOR

Benzema, üst üste ikinci maçında "hat-trick" yaptığı Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 82'ye çıkardı. Fransız futbolcu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski'den sonra "Devler Ligi"nde 80 üstü gol sayısına ulaşan 4. oyuncu oldu.

 

Şampiyonlar Ligi: Chelsea 3 -1 Real Madrid | Maç sonucu, özeti

Tayfun Altuntaş
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