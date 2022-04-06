Şampiyonlar Ligi: Chelsea 3 -1 Real Madrid | Maç sonucu, özeti

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, çeyrek final müsabakasında PSG'yi eleyerek büyük sükse yapan Real Madrid'i konuk etti.

İzleyenlere keyfi anlar yaşatan mücadele, Stamford Bridge stadında TSİ ile 22.00'da başladı. Fransız hakem Clément Turpin'in yönettiği maçta Real Madrid, Karim Benzema'nın 21, 24 ve 46. dakikalarda attığı gollerle Chelsea'yı 3-1 mağlup etti. Chelsea'nin golünü 40. dakikada Kai Havertz kaydetti.

BENZEMA DURDURULAMIYOR

Benzema, üst üste ikinci maçında "hat-trick" yaptığı Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 82'ye çıkardı. Fransız futbolcu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski'den sonra "Devler Ligi"nde 80 üstü gol sayısına ulaşan 4. oyuncu oldu.