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  3. Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran görüntü! Türk spiker Gökhan Abdik yayın yaparken kupayı aldılar!

Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran görüntü! Türk spiker Gökhan Abdik yayın yaparken kupayı aldılar!

Real Madrid'in Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı maç öncesi, şampiyonluk kupası ile yayın yapan yayıncı kuruluş spikeri Gökhan Abdik, kupanın bir görevli tarafından aniden alınmasıyla şaşkınlık yaşadı.

Tüm dünyanın merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de karşı karşıya geldi. Real Madrid, mücadeleyi Vinicius Junior'in 59.dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran görüntü! Türk spiker Gökhan Abdik yayın yaparken kupayı aldılar!

CANLI YAYINA ALDIRMADI, KUPAYI ALIP GİTTİ

Maç öncesi ise şampiyonluk kupasının yanına giden  yayıncı kuruluş spikeri Gökhan Abdik," Kupayı rica ettik, UEFA'dan. Kupa bize geldi. " dedi. Abdik sözlerine devam edecekken araya giren bir kadın görevli, kupayı alarak uzaklaştı.

Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran görüntü! Türk spiker Gökhan Abdik yayın yaparken kupayı aldılar!

"3 GÜNDÜR KUPANIN YANINA ÇIKMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

O anlarda spiker Abidik şok yaşadıktan sonra yayına devam ederek," Yaklaşık 3 gündür kupanın yayına çıkması için uğraşıyoruz " diye konuştu. 

Öte yandan görevlinin yayını bölerek kupayı alması ve o anlarda gülmesi ise tepki çekti.

Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran görüntü! Türk spiker Gökhan Abdik yayın yaparken kupayı aldılar!

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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