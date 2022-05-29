Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran görüntü! Türk spiker Gökhan Abdik yayın yaparken kupayı aldılar!

Tüm dünyanın merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de karşı karşıya geldi. Real Madrid, mücadeleyi Vinicius Junior'in 59.dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

CANLI YAYINA ALDIRMADI, KUPAYI ALIP GİTTİ

Maç öncesi ise şampiyonluk kupasının yanına giden yayıncı kuruluş spikeri Gökhan Abdik," Kupayı rica ettik, UEFA'dan. Kupa bize geldi. " dedi. Abdik sözlerine devam edecekken araya giren bir kadın görevli, kupayı alarak uzaklaştı.

"3 GÜNDÜR KUPANIN YANINA ÇIKMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

O anlarda spiker Abidik şok yaşadıktan sonra yayına devam ederek," Yaklaşık 3 gündür kupanın yayına çıkması için uğraşıyoruz " diye konuştu.

Öte yandan görevlinin yayını bölerek kupayı alması ve o anlarda gülmesi ise tepki çekti.

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