Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye saati değişti!
Avrupa futbolunun kulüp bazında bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde maç saatleri Türkiye'de bir kez daha değişti. Detaylar haberimizde...
Tüm futbolseverler tarafından en çok takip edilen ve izlenen futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi, birçok dev maça ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de de oldukça fazla izleyicisi bulunan Devler Ligi'nin, yayın saatleri ülkemizde bir kez daha değişmek zorunda kaldı. Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi grup maçları, 19.55 ve 22.00'da başlamıştı. Ancak tüm Avrupa ülkelerinin kış saatine geçmesi ve Türkiye'nin yaz saati uygulamasında kalması nedeniyle, tüm Şampiyonlar Ligi maçları ülkemizde 1 saat geç başlamış olacak.
Buna göre, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçlardan itibaren 19.55 yerine 20.55, 22.00 yerine 23.00, saatleri geçerli olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTA PROGRAMI
27 Ekim Salı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A
20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München
23:00 Atletico Madrid v Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B
20:55 Shakhtar Donetsk v Inter
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C
23:00 Marseille v Manchester City
23:00 Porto v Olympiakos
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax
23:00 Liverpool v Midtjylland
28 Ekim Çarşamba:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E
20:55 Krasnodar v Chelsea
23:00 Sevilla v Rennes
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev
23:00 Juventus v Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain
23:00 Manchester United v RB Leipzig