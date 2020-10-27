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Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye saati değişti!

Avrupa futbolunun kulüp bazında bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde maç saatleri Türkiye'de bir kez daha değişti. Detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye saati değişti!

Tüm futbolseverler tarafından en çok takip edilen ve izlenen futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi, birçok dev maça ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de de oldukça fazla izleyicisi bulunan Devler Ligi'nin, yayın saatleri ülkemizde bir kez daha değişmek zorunda kaldı. Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi grup maçları, 19.55 ve 22.00'da başlamıştı. Ancak tüm Avrupa ülkelerinin kış saatine geçmesi ve Türkiye'nin yaz saati uygulamasında kalması nedeniyle, tüm Şampiyonlar Ligi maçları ülkemizde 1 saat geç başlamış olacak. 

Buna göre, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçlardan itibaren 19.55 yerine 20.55, 22.00 yerine 23.00, saatleri geçerli olacak. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTA PROGRAMI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A    

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München  
23:00 Atletico Madrid v Salzburg  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter 
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City  
23:00 Porto v Olympiakos  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax  
23:00 Liverpool v Midtjylland  

28 Ekim Çarşamba: 

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E 
20:55 Krasnodar v Chelsea  
23:00 Sevilla v Rennes  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev  
23:00 Juventus v Barcelona  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain  
23:00 Manchester United v RB Leipzig  

Onur Çelik
Spor Editörü


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