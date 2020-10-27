Tüm futbolseverler tarafından en çok takip edilen ve izlenen futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi, birçok dev maça ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de de oldukça fazla izleyicisi bulunan Devler Ligi'nin, yayın saatleri ülkemizde bir kez daha değişmek zorunda kaldı. Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi grup maçları, 19.55 ve 22.00'da başlamıştı. Ancak tüm Avrupa ülkelerinin kış saatine geçmesi ve Türkiye'nin yaz saati uygulamasında kalması nedeniyle, tüm Şampiyonlar Ligi maçları ülkemizde 1 saat geç başlamış olacak.

Buna göre, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçlardan itibaren 19.55 yerine 20.55, 22.00 yerine 23.00, saatleri geçerli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTA PROGRAMI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München

23:00 Atletico Madrid v Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter

23:00 Mönchengladbach v Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City

23:00 Porto v Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D

23:00 Atalanta v Ajax

23:00 Liverpool v Midtjylland

28 Ekim Çarşamba:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E

20:55 Krasnodar v Chelsea

23:00 Sevilla v Rennes

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F

23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg

23:00 Club Brugge v Lazio

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G

23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev

23:00 Juventus v Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H

20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain

23:00 Manchester United v RB Leipzig