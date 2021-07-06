Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Bunun için 3 tur oynayacak cimbomun bu maçları kazanması gerekiyor. Galatasaray ilk olarak 3. tur maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile mücadele edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler Şampiyonlar Ligi: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtını merak ediyorlar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ: PSV - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

21 Temmuz Çarşamba günü Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak ilk maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

İkinci maç ise Galatasaray'ın Türk Telekom Arena Stadyumu'nda 27 Temmuz 2021 Salı günü oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ: PSV - GALATASARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın 3. tur eleme turunda oynayacağı maç Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Spor Smart kanalı D-Smart bünyesinde bulunan şifreli bir kanal. Bu kanalı izleyebilmek için D-Smart üyeliğine sahip olunması gerekiyor.