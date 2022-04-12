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Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 2 -3 Chelsea | Maç sonucu, özeti | Benzema, Real Madrid'i yarı finale uçurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya geldi. Normal süresi Chelsea'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçın uzatma devresinde Benzema'nın ayağından bir gol daha bulan Real Madrid, mücadeleyi 3-2 kaybetmesine karşın yarı finale yükselen taraf oldu.

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda ilk maçta Chelsea'yi deplasmanda 3-1 yenen Real Madrid rakibini rövanş mücadelesinde konuk etti. 12 Nisan Salı günü Madrid'de bulunan Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti. 

Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 2 -3 Chelsea | Maç sonucu, özeti | Benzema, Real Madrid'i yarı finale uçurdu

CHELSEA SALLADI AMA YIKAMADI

Konuk takım mücadelenin 14.dakikasında Mason Mount, 51.dakikada Rudiger ve 75.dakikada Werner'in attığı gollerle mücadelede 3-0 öne geçse de 80.dakikada Rodrygo'nun attığı gole engel olamadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında Vinicius Junior'un yaptığı ortada düzgün bir kafa vuruşu yapan Benzema skoru 3-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid, adını yarı finale yazdırdı. 

Real Madrid'in ilk 11'i: Courtois, Mendy, Alaba, Nacho, Carvajal, Kroos, Casemiro, Modric, Vinicius, Valverde, Benzema.

Chelsea'nin ilk 11'i: Mendy, Alonso, Rüdiger, Thiago Silva, Reece James, Kovacic, Loftus-Cheek, Kante, Werner, Mount, Havertz.

Tayfun Altuntaş
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