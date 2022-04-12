Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 2 -3 Chelsea | Maç sonucu, özeti | Benzema, Real Madrid'i yarı finale uçurdu

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda ilk maçta Chelsea'yi deplasmanda 3-1 yenen Real Madrid rakibini rövanş mücadelesinde konuk etti. 12 Nisan Salı günü Madrid'de bulunan Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti.

CHELSEA SALLADI AMA YIKAMADI

Konuk takım mücadelenin 14.dakikasında Mason Mount, 51.dakikada Rudiger ve 75.dakikada Werner'in attığı gollerle mücadelede 3-0 öne geçse de 80.dakikada Rodrygo'nun attığı gole engel olamadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında Vinicius Junior'un yaptığı ortada düzgün bir kafa vuruşu yapan Benzema skoru 3-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid, adını yarı finale yazdırdı.

Real Madrid'in ilk 11'i: Courtois, Mendy, Alaba, Nacho, Carvajal, Kroos, Casemiro, Modric, Vinicius, Valverde, Benzema.

Chelsea'nin ilk 11'i: Mendy, Alonso, Rüdiger, Thiago Silva, Reece James, Kovacic, Loftus-Cheek, Kante, Werner, Mount, Havertz.