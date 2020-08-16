Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte maç takvimi...

UEFA'nın en prestijli futbol organizasyonlarından olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, koronavirüs salgının gölgesinde devam ediyor. Çeyrek final eşleşmelerinin tamamlandığı turnuvalarda yarı final maçlarının ardından oynanacak final maçıyla iki kupanın sahibi belli olacak. Maçları takip etmek isteyen futbolseverler de bu kapsamda Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar ligi maçları şifresiz hangi kanalda? UEFA Avrupa ligi yarı final maçları hangi kanalda ? konularını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Liginde yarı final maçları 18 Ağustos Salı ve 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek finalde, Atalanta'yı 2-1 yenen PSG, Atletico Madrid'i yenerek sürprize imza atan Redbull Leipzig'le karşı karşıya gelecek.

Barcelona'yı 8-2 yenerek tarihi bir skor elde eden Bayern Münih ise, Manchester City'î 3-1'lik skorla geçen Olimpique Lyon'la karşı karşı karşıya gelecek.

18 AĞUSTOS SALI

Leipzig - Paris Saint Germain (Saat: 22.00)

19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Lyon - Bayern Münih (Saat 22.00)

FİNAL MAÇI 23 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye'deki yayıncı kuruluşu olan Beinsports maçları şifresiz Beinsports HABER kanalında futbolseverlerle buluşturacak.

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Yarı final maçlarının oynanacağı UEFA Avrupa Liginde maçlar Beinsports HABER ve Beinsports 1 HD kanalından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmelerinde Sevilla -Manchester United bugün saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

17 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'de ise Inter ile Shaktar Donetsk finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.