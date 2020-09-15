Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu oynanıyor!
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2020-2021 Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden takımlar, bugün oynanacak 3. ön eleme turu maçlarıyla bir üst tur şansını deneyecek.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları bu akşam oynanacak. Heyecan dolu 3 karşılaşmanın oynanacağı gecede, takımlar bir üst tur için şanslarını deneyecek. Gecenin maçları şöyle:
20.00 Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
21.00 PAOK - Benfica
21.30 Gent - Rapid Wien
Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak maçlarda, kazanan takımlar son eleme turuna yükselecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynanack 3 maçın tamamı Nesine.com üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanacak. 3. Ön eleme turunda oynanacak diğer maçlar ise şöyle:
Karabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest