Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları bu akşam oynanacak. Heyecan dolu 3 karşılaşmanın oynanacağı gecede, takımlar bir üst tur için şanslarını deneyecek. Gecenin maçları şöyle:

20.00 Dinamo Kiev - AZ Alkmaar

21.00 PAOK - Benfica

21.30 Gent - Rapid Wien

Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak maçlarda, kazanan takımlar son eleme turuna yükselecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynanack 3 maçın tamamı Nesine.com üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanacak. 3. Ön eleme turunda oynanacak diğer maçlar ise şöyle:

Karabağ - Molde

Omonia - Kızılyıldız

Midtjylland - Young Boys

Ferencvaros - Dinamo Zagreb

Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest