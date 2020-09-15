Bursa'da heyelan! Kaya parçalarının altında kalarak can verdiFantastik gerilim ve aşk konulu Nufer filminin çekimleri başladıAmazon Prime dizileri neler? Amazon Prime nasıl üye olunur?ÖSYM'den yeni bir yenilik! Artık Başvuru Merkezlerine gitmeye gerek yokDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı: İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmayacakEce Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez'den ilginç hediye! Oyun koltuğu aldı!Dizüstü bilgisayar satışları patladıŞişli'de seyir halindeki otomobilden atılan kadın, ezilmekten son anda kurtulduŞampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu oynanıyor!E-ihracat’ta Türkiye’ye talep arttı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu oynanıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu oynanıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2020-2021 Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden takımlar, bugün oynanacak 3. ön eleme turu maçlarıyla bir üst tur şansını deneyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu oynanıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları bu akşam oynanacak. Heyecan dolu 3 karşılaşmanın oynanacağı gecede, takımlar bir üst tur için şanslarını deneyecek. Gecenin maçları şöyle:

20.00 Dinamo Kiev - AZ Alkmaar

21.00 PAOK - Benfica

21.30 Gent - Rapid Wien

Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak maçlarda, kazanan takımlar son eleme turuna yükselecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynanack 3 maçın tamamı Nesine.com üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanacak. 3. Ön eleme turunda oynanacak diğer maçlar ise şöyle:

Karabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT