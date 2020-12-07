Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması Salı ve Çarşamba günleri oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta hangi maçlar var? İşte detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 6. haftası yarın başlayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında son hafta karşılaşmaları, yarın ve 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, iddiasının bulunmadığı H Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 23.00'te Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak.
Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
8 Aralık Salı:
20.55 Lazio (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Zenit (Rusya) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Rennes (Fransa) - Sevilla (İspanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)
23.00 PSG (Fransa) - Medipol Başakşehir
23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester United (İngiltere)
9 Aralık Çarşamba:
20.55 Ajax (Hollanda) - Atalanta (İtalya)
20.55 Midtjylland (Danimarka) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa)