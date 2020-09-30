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  3. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk 3 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk 3 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nd Salı günü Play-Off turu maçlarının ardından gruplara kalan ilk 3 takım belli oldu. Rakiplerini saf dışı bırakan Olympiakos, Ferencvaros ve Dinamo Kiev, Devler Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk 3 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının ilk aşaması oynandı. Oynanan 3 kritik mücadelenin ardından Olympiakos, Ferencvaros ve Dinamo Kiev, Devler Ligi'nde grup aşamasına katılacak. 

Buna göre, Olympiakos, Ferencvaros ve Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev adlarını gruba yazdırdı. Olympiakos, Omonia Nicosia'yı; Ferencvaros, Molde'yi; Dinamo Kiev ise Gent'i geçerek bir üst tur biletini aldı.
Şampiyonlar Ligi play off turuna çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Karşılaşmalar saat 22.00'de başlayacak.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Midtjylland - Slavia Prag
PAOK - Krasnodar
Salzburg - Maccabi Tel Aviv

Onur Çelik
Spor Editörü


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