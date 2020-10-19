Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi, yeni sezona başlıyor. Futbolseverlerin merakla takip edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın maçlarını haberimizde derledik. Temsilcimiz Başakşehir'in de H grubunda mücadele ettiği Devler Ligi'nde birbirinden gösterişli maçlar izleyicileri bekliyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI

20 Eylül Salı:

19:55 Dynamo Kiev - Juventus

19:55 Zenit St. Petersburg - Club Brugge

22:00 Barcelona - Ferencváros

22:00 Chelsea - Sevilla

22:00 Rennes - Krasnodar

22:00 Paris Saint-Germain - Man United

22:00 RB Leipzig - İstanbul Başakşehir

22:00 Lazio - Borussia Dortmund

21 Eylül Çarşamba:

19:55 Salzburg - Lokomotiv Moscow

19:55 Real Madrid - Shakhtar

22:00 Bayern München - Atl. Madrid

22:00 Manchester City - Porto

22:00 Olympiakos - Marsilya

22:00 Inter - Mönchengladbach

22:00 Ajax Liverpool

22:00 Midtjylland -Atalanta

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı bu sezonda beIN SPORTS olarak belirlendi. Tüm Devler Ligi maçları beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Ancak bu maçları izleyebilmek için Digitürk aboneliğinizin bulunması gerekmektedir.

Leipzig - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

PSG - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 gruptaki takım dağılımı şu şekilde:

A GRUBU: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B GRUBU: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Mönchengladbach (Almanya)

C GRUBU: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Marsilya (Fransa)

D GRUBU: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E GRUBU: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F GRUBU: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G GRUBU: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H GRUBU: PSG (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), İstanbul Başakşehir (TÜRKİYE)

Maç takvimi

1. maçlar: 20-21 Ekim

2. maçlar: 27-28 Ekim

3. maçlar: 3-4 Kasım

4. maçlar: 24-25 Kasım

5. maçlar: 1-2 Aralık

6. maçlar: 8-9 Aralık