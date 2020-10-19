Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu ilk haftanın maçları
Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlıyor. Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa'nın bir numaralı futbol turnuvasında ilk haftanın maçlarını haberimizde derledik.
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi, yeni sezona başlıyor. Futbolseverlerin merakla takip edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın maçlarını haberimizde derledik. Temsilcimiz Başakşehir'in de H grubunda mücadele ettiği Devler Ligi'nde birbirinden gösterişli maçlar izleyicileri bekliyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları...
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI
20 Eylül Salı:
19:55 Dynamo Kiev - Juventus
19:55 Zenit St. Petersburg - Club Brugge
22:00 Barcelona - Ferencváros
22:00 Chelsea - Sevilla
22:00 Rennes - Krasnodar
22:00 Paris Saint-Germain - Man United
22:00 RB Leipzig - İstanbul Başakşehir
22:00 Lazio - Borussia Dortmund
21 Eylül Çarşamba:
19:55 Salzburg - Lokomotiv Moscow
19:55 Real Madrid - Shakhtar
22:00 Bayern München - Atl. Madrid
22:00 Manchester City - Porto
22:00 Olympiakos - Marsilya
22:00 Inter - Mönchengladbach
22:00 Ajax Liverpool
22:00 Midtjylland -Atalanta
Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı bu sezonda beIN SPORTS olarak belirlendi. Tüm Devler Ligi maçları beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Ancak bu maçları izleyebilmek için Digitürk aboneliğinizin bulunması gerekmektedir.
Leipzig - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
PSG - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 gruptaki takım dağılımı şu şekilde:
A GRUBU: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)
B GRUBU: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Mönchengladbach (Almanya)
C GRUBU: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Marsilya (Fransa)
D GRUBU: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)
E GRUBU: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)
F GRUBU: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)
G GRUBU: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)
H GRUBU: PSG (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), İstanbul Başakşehir (TÜRKİYE)
Maç takvimi
1. maçlar: 20-21 Ekim
2. maçlar: 27-28 Ekim
3. maçlar: 3-4 Kasım
4. maçlar: 24-25 Kasım
5. maçlar: 1-2 Aralık
6. maçlar: 8-9 Aralık