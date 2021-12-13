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  3. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yeniden yapıldı! İşte yeni eşleşmeler!

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yeniden yapıldı! İşte yeni eşleşmeler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, yapılan hata nedeniyle tekrarlandı. Yeni kura sonucu eşleşmeler belli olurken en dikkat çekici maç ise PSG - Real Madrid eşleşmesi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yeniden yapıldı! İşte yeni eşleşmeler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir hatanın ardından çekilen kuralar geçerli sayılmamış ve UEFA tarafından kura çekiminin yeniden yapılacağı açıklamasında bulunulmuştu.

Bunun ardından Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez kura çekimi tamamlandı ve eşleşmeler de belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELER

Devler liginde yeniden yapılan kura sonucu eşleşmeler şu şekilde:

-Salzburg- Bayern Münih

-Sporting Lizbon - Manchester City

-Benfica - Ajax

-Chelsea - Losc Lille
 
-Athletico Madrid- Manchester United

-Villareal- Juventus

-Inter Milan - Liverpool

Paris Saint Germain - Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yeniden yapıldı! İşte yeni eşleşmeler!

MAÇ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçlar 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yeniden yapıldı! İşte yeni eşleşmeler!

 

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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