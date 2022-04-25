Son dakika | Sözde Ermeni soykırımını savunmuştu! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldıBaşörtülü fenomenin direk dansı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Müslümanlığı ayaklar altına aldınız!"ONS altın düştükçe düştü, gram altın kritik seviyeye kadar geriledi! Yatırımcı ne yapacağını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları...Pendik'te 7 ayrı noktada 23 Nisan coşkusu! Çocuklar aileleriyle birlikte bayramı doyasıya kutladı!Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor beğenisi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! " Cumhurbaşkanı adaylığı hayaldi zaten, spor yorumculuğunda başarılar"Şampiyonluk için kıyasıya mücadele! Sporcular Pendik Okul Sporları Turnuvaları Ayak Tenisi maçlarında ter döktüTV8 Survivor All Star 87. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKanal D Yargı 20. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle YoutubeNihat Hatipoğlu'nun, canlı yayında "Aşk illetine yakalanmış genç ne yapmalı?" sorusuna verdiği teselli gündem oldu!TV8 Survivor All Star 80. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Şampiyonluk için kıyasıya mücadele! Sporcular Pendik Okul Sporları Turnuvaları Ayak Tenisi maçlarında ter döktü

Şampiyonluk için kıyasıya mücadele! Sporcular Pendik Okul Sporları Turnuvaları Ayak Tenisi maçlarında ter döktü

Pendik Okul Sporları Turnuvaları Ayak Tenisi maçlarında sporcular kıyasıya yarıştı. Şampiyonlar madalyalarını aldı.

Şampiyonluk için kıyasıya mücadele! Sporcular Pendik Okul Sporları Turnuvaları Ayak Tenisi maçlarında ter döktü

Pendik Okul Sporları Ayak Tenisi Turnuvaları’nda öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Pendik Okul Sporları Ayak Tenisi Turnuvaları Pendik Belediyesinin Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlendi.

ŞAMPİYONLAR MADALYALARINI ALDI

Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde yapılan turnuvalar 21-22 Nisan tarihleri arasında Pendik Belediyesi 100. Yıl Parkı Suni Çim Futbol Sahası’nda gerçekleştirildi. Turnuvalara 40 takımdan oluşan toplam 240 sporcu katılım gösterdi. Dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.

6262b2f702c44-sym-0698.jpg6262b2f920fd3-sym-0627.jpg6262b2f80803a-sym-0653.jpg

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT