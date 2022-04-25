Şampiyonluk için kıyasıya mücadele! Sporcular Pendik Okul Sporları Turnuvaları Ayak Tenisi maçlarında ter döktü
Pendik Okul Sporları Turnuvaları Ayak Tenisi maçlarında sporcular kıyasıya yarıştı. Şampiyonlar madalyalarını aldı.
Pendik Okul Sporları Ayak Tenisi Turnuvaları’nda öğrenciler kıyasıya yarıştı.
Pendik Okul Sporları Ayak Tenisi Turnuvaları Pendik Belediyesinin Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlendi.
ŞAMPİYONLAR MADALYALARINI ALDI
Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde yapılan turnuvalar 21-22 Nisan tarihleri arasında Pendik Belediyesi 100. Yıl Parkı Suni Çim Futbol Sahası’nda gerçekleştirildi. Turnuvalara 40 takımdan oluşan toplam 240 sporcu katılım gösterdi. Dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.