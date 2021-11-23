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Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de Trabzonspor favori gösterildi!

Süper Lig'de 13. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Haftayı galibiyetle tamamlayan ve rakipleriyle arasındaki puan farkını sürdüren Trabzonspor, yine favori olarak gösterildi.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de Trabzonspor favori gösterildi!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi nefes kesti. Evinde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan sarı kırmızılı ekip ezeli rakibine 2-1 kaybetti. Alanyaspor deplasmanına giden Beşiktaş ise kötü gidişatını sürdürdü ve 2-0 mağlup oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada puan farkını artırmak isteyen Trabzonspor ise Gaziantep FK karşısında hata yapmadı ve 3 puanı 3 golle aldı.

TRABZONSPOR YİNE FAVORİ OLDU

Bu sonuçların ardından Süper Lig'de 13. hafta itibariyle şampiyonluk oranları güncellendi. İddia Risk Yönetimi tarafından belirlenen yeni şampiyonluk oranları şu şekilde:

Trabzonspor - 1.65 (Eski oran: 2.15)
Fenerbahçe - 4.00 (Eski oran: 4.10)
Beşiktaş - 5.50 (Eski oran: 4.10)
Galatasaray - 7.00 (Eski oran: 5.00)

Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de Trabzonspor favori gösterildi!

Geçtiğimiz haftaların şampiyonluk oranları ise şu şekilde:

12. hafta:

Trabzonspor: 2.15
Fenerbahçe: 4.10
Beşiktaş: 4.10
Galatasaray: 5.00

11. hafta:

Trabzonspor: 2.45
Beşiktaş: 3.30
Fenerbahçe: 3.40
Galatasaray: 5.00

Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de Trabzonspor favori gösterildi!

10. hafta:

Beşiktaş: 2.85
Trabzonspor: 2.85
Fenerbahçe: 3.20
Galatasaray: 5.50

9. hafta:

Fenerbahçe - 2,90
Beşiktaş - 3,20
Trabzonspor - 3,20
Galatasaray - 4,30

8. hafta:

Beşiktaş - 2.75
Fenerbahçe - 2.75
Trabzonspor - 3.80
Galatasaray - 4.60

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