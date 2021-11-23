Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de Trabzonspor favori gösterildi!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi nefes kesti. Evinde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan sarı kırmızılı ekip ezeli rakibine 2-1 kaybetti. Alanyaspor deplasmanına giden Beşiktaş ise kötü gidişatını sürdürdü ve 2-0 mağlup oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada puan farkını artırmak isteyen Trabzonspor ise Gaziantep FK karşısında hata yapmadı ve 3 puanı 3 golle aldı.

TRABZONSPOR YİNE FAVORİ OLDU

Bu sonuçların ardından Süper Lig'de 13. hafta itibariyle şampiyonluk oranları güncellendi. İddia Risk Yönetimi tarafından belirlenen yeni şampiyonluk oranları şu şekilde:

Trabzonspor - 1.65 (Eski oran: 2.15)

Fenerbahçe - 4.00 (Eski oran: 4.10)

Beşiktaş - 5.50 (Eski oran: 4.10)

Galatasaray - 7.00 (Eski oran: 5.00)

Geçtiğimiz haftaların şampiyonluk oranları ise şu şekilde:

12. hafta:

Trabzonspor: 2.15

Fenerbahçe: 4.10

Beşiktaş: 4.10

Galatasaray: 5.00

11. hafta:

Trabzonspor: 2.45

Beşiktaş: 3.30

Fenerbahçe: 3.40

Galatasaray: 5.00

10. hafta:

Beşiktaş: 2.85

Trabzonspor: 2.85

Fenerbahçe: 3.20

Galatasaray: 5.50

9. hafta:

Fenerbahçe - 2,90

Beşiktaş - 3,20

Trabzonspor - 3,20

Galatasaray - 4,30

8. hafta:

Beşiktaş - 2.75

Fenerbahçe - 2.75

Trabzonspor - 3.80

Galatasaray - 4.60