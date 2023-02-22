Samson Olasupo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Olasupo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samson Olasupo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samson Olasupo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samson Olasupo 13 Ocak 2000 tarihinde Edo şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samson Olasupo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samson Olasupo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Samson Olasupo'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samson Olasupo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samson Olasupo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2021 yılında Sunshine Stars
Samson Olasupo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samson Olasupo şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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