Samsun Bafra Devlet Hastanesini karıştıran olay! Emekli polis çocuğuyla ilgilenmediği gerekçesiyle doktora silah çekti!

Samsun Bafra devlet Hastanesi'nde çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla doktora silah çeken emekli polis etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

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Samsun Bafra Devlet Hastanesini karıştıran olay! Emekli polis çocuğuyla ilgilenmediği gerekçesiyle doktora silah çekti!

Samsun Bafra devlet Hastanesi'nde doktora silah çeken emekli polis etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Olay hastanenin 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emekli polis S.U (64), çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla doktor Ö. Ö.'a silah çekti. Serviste bulunan bir hasta yakını silah çeken emekli polise arkadan müdahale etti.

Müdahale sırasında silah ateş aldı. Etkisiz hale getirilen emekli polisinin silahından çıkan kurşun şans eseri kimseye rast gelmedi. Olay sonrası emekli polis gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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