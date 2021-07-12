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Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır?

Samsun Baro Başkanlığında seçime giden ve yeniden baro başkanı seçilerek Samsun Barosunun seçilmiş ilk kadın başkanı olan Pınar Gürsel Yıldıran kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır? sorularını sizler için cevapladık. Detaylar haberimizin devamında...

Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır?

Samsun Barosu Başkanlık seçimlerinde yeniden seçimi kazanan mevcut başkan Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Barosunun seçilmiş ilk kadın başkanı oldu. Hal böyleyken vatandaş " Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır? " sorularına yanıt aramaya başladı.

Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır?

SAMSUN BAROSU BAŞKANI PINAR GÜRSEL YILDIRAN KİMDİR?

Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Barosu Başkanı olup tekrar seçimlere gidilmesi sonucu yeniden baro başkanı olmuştur. Samsun Barosunun seçilmiş ilk kadın başkanı olan Pınar Gürsel Yıldıran eski baro başkanı Kerami Gürbüz'ün görevi bırakması sonucu baro başkanı olmuştur. Samsun'da Yıldıran Hukuk Bürosu'nda hizmet veren Yıldıran'ın kentin sevilen isimlerinden biri olduğu biliniyor.

Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır?

PINAR GÜRSEL YILDIRAN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Resmi instagram hesabını @pinaryildiran kullanıcı adı ile gizli hesap olarak kullanmaktadır. Maalesef başarılı avukatın doğum tarihi, yaşı, boyu ve kilosu gibi bilgilerine henüz ulaşılamamıştır.

{TITLE_STRIP}Samsun barosu başkanı yeniden Pınar Gürsel Yıldıran oldu!

 

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