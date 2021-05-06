Samsun ihtiyaç sahibi aileleri unutmuyor: Her gün iki öğün yemek servisi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da kapanma döneminde temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmayanlara Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği belirtildi.

Sosyal ve ekonomik açıdan dar gelirlilere yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesinin ramazan yardımı olarak kuru gıda kolilerini belirlenen adreslerin tamamına ulaştırılırken, evinde yemek pişirecek durumu olmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç ailelere de sıcak yemek göndermeyi sürdürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün huzurevi yemekhanesinde sağlık ve hijyen koşullarına dikkat edilerek hazırlanan iftarlık 4 çeşit yemek ile sahur kahvaltı paketlerinin araçlarla adreslere teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini ifade etti.

Salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerine işaret eden Demir, "Ramazan ayı öncesinde gıda yardımlarımızı ekiplerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdı. Bu desteğimize ilaveten iftarda sıcak yemek, sahurda kahvaltı servisi yapıyoruz. Huzurevi yemekhanemizde gıda mühendislerimizin gözetiminde steril ortamda hazırladığımız yemekleri, vatandaşlarımızın evlerine kadar götürerek ikram ediyoruz. Paylaşmak ve yardımlaşmak dinimizin emridir. Biz de hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI