Samsun İlkadım'da korkunç kaza! Öğrenci servisi, otomobille çarpışıp devrildi:10'ü öğrenci 15 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Anıl A. hakimiyetindeki 55 C 0564 plakalı öğrenci servisi ile Çiğdem H. kontrolündeki 55 AIF 59 plakalı otomobil çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi kaldırıma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan servis şoförü ile 10 öğrenci ile diğer araçta bulunan 4 kişi ambulanslarla kentteki diğer hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİ DAĞLI GÜZEL HABERİ VERDİ

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, öğrenci servis aracının özel bir liseye ait olduğunu bilgisini vererek," Allah'a çok şükür, çocuklarımızda bir sıkıntı yok. Hepsinin durumları gayet iyi. Takiplerini yapıyoruz." diye konuştu.

Özel okullar, okul aile birlikleri ve milli eğitim tarafından kiralanan taşımalı eğitim kapsamındaki okul servislerinin olduğu bilgisini veren Dağlı, "Bunların hepsinin denetimlerinin hem kendi bünyelerinden hem de kurumları vasıtasıyla yapılması gerektiğini anlıyoruz." dedi.