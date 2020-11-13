Samsun Valisi Dağlı: "Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı"

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Alaçam ilçesinde kına yemeği sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif ve onların temaslısı olarak 17 vaka ortaya çıktığını bildirdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede başarıya sadece alınan önlem ve denetimlerle ulaşılamayacağına, halkın önlemlere eksiksiz uymasının bu başarının elde edilmesi için en önemli faktör olduğuna işaret etti.

Valilik olarak tüm kamu kurumları ile ortak hareket ederek kentte salgının son durumunu, vaka seyrini ve bu seyir karşısında alınması gereken önlemleri görüşüp karara bağladıklarını anlatan Dağlı, "Samsun'da bu kararların sonucunda vaka sayısındaki artış ya da düşüşün tamamen halkımızın kurallara uyum düzeyine bağlı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Kurallara uyuyormuş gibi yapıp ilk fırsatta maskemizi çıkarıp sosyal mesafeye dikkat etmeden bir hayat sürdüğümüzde, sadece vaka ve kayıp sayımız artırıyor." ifadesini kullandı.

Bu durumun en üzücü örneğinin yakın zamanda Alaçam ilçesinde yaşandığına dikkati çeken Dağlı, "Koronavirüs bulaşının önlenmesi için yemekli kına gecelerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda yasak kararı aldığımız ilimizde bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekanda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı. Maalesef kurallara uyuyormuş gibi davranıp uymama yaklaşımı nedeniyle ilimizde vaka sayımız her geçen gün artıyor. Üzülerek söylüyorum ki kayıplarımız da bu manada artış göstermeye başladı." açıklamasında bulundu.

- "Misafir geldi, hayır diyemedik"

Vali Dağlı, Samsun'da son 48 saatte 4 kişinin koronavirüs yüzünden sevdiklerinden ayrılmak zorunda kaldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Onları yanımızda ve sağlıklı tutmak elimizde. Veriler bize, ilimizde virüsün aile içinde, çoğunlukla akrabalar arasında daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Sahada filyasyon çalışması yapan arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bize ilginç anekdotlar aktarıyorlar. Ekibimiz temas ve vaka takibi yapmak için aynı apartmanda beraber yaşayan bir aileyi kontrole gittiğinde, 'Virüsü nasıl kapmış olabilirsiniz?' diye sorunca, 'Hiç dışarı çıkmadık, çok dikkat ettik ama eve misafir geldi, hayır diyemedik.' yanıtını alıyorlar. Aslında ilimizdeki vaka yayılımının özeti, bu kısa diyalogda gizli. 'Misafir geldi, hayır diyemedik'. Bir yere gitmiyoruz, dikkat ediyoruz ama evlerimizde hala akrabalarımızdan, yakınlarımızdan geçmez düşüncesiyle misafir kabul etmeye devam ediyoruz. Lütfen özellikle bu kış döneminde evlerimizde misafir kabul etmeyelim. Gelmek isteyenlere, 'Hayır' diyelim. Bu kış hepimiz için aşı uygulaması başlayana kadar sessiz, sakin bir kış olsun."

Sevdiklerinin arkasından ağlamakla onları korumak arasındaki tercihte asla tereddüt edilmemesini isteyen Dağlı, şunları kaydetti:

"Sonradan üzülmenin, ah vah etmenin hiçbir faydası olmadığını bilelim. Koronavirüse karşı aşı gelene kadar en büyük silahımız kurallara uymak. Kendimiz, ailemiz ve çevremizdekilerin sağlığı için kurallara uyalım. Samsun Valiliği olarak, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve belediyelerimiz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdan oluşturduğumuz ekiplerimizin sürdürdüğü denetim ve kontrollere kamu kurumlarımızla koordineli şekilde devam edeceğiz ancak halkımızın desteği olmadan istenilen başarı düzeyini elde etme şansımız yok. Hepimize bu mücadelede büyük görev düşüyor. Hep beraber el birliğiyle mücadele edelim. Koronavirüsü ailemizden sevdiklerimizden uzak tutalım."