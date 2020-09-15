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Samsun’da 2 hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'da Samsun'un Terme ilçesi Devlet Hastanesi kavşağında 2 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Samsun’da 2 hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'da 2 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Sadık Altınkaynak idaresindeki 55 SG 940 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde hareket eden Arslan Ural'ın kullandığı 52 ZA 265 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan Muren Kılıç, Mithat Kılıç, Ece Altınkaynak, Türkan Altınkaynak ve Neşe Altınkaynak yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu trafik akışı tek şeritten sağlandı.



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