Gazzeliler seslerini duyurmaya çalışıyor! İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek eylemiSivasspor'da motivasyon yüksek! Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor110 bin lira ödediği taşlara, sur taşı diye el konulduİzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ihale skandalı: Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a yarım milyonluk madeni yağ ihalesi!Göztepe, Fatih Karagümrük karşılaşmasına hazırlanıyorPatrick Schwarzenegger açıkladı: "Babam kendini terminatör sanıyor"Yasa dışı avlanmanın bedeli ağır oldu! Terkos Gölü’nde balık avına 14 bin lira cezaSahipsiz sokak hayvanlarına merhamet eli! Mama yetiştirmekte zorlanıyorlarResmen çamur yağdı! Eskişehir güne tozlu başladıEkipler halk sağlığı için denetimlerde! Yalova’da fırınlarda inceleme
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 600 bin liralık pamuk cayır cayır yandı! Tırla birlikte alev aldı

600 bin liralık pamuk cayır cayır yandı! Tırla birlikte alev aldı

Samsun'da seyir halindeki tırda yüklü 600 bin liralık pamuk çıkan yangında araçla birlikte yandı. Tır sürücüsü yanmaktan son anda kurtulurken, tırdan geriye yalnızca demir yığını kaldı.

600 bin liralık pamuk cayır cayır yandı! Tırla birlikte alev aldı

Yangın, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 33. kilometresi Çakallı Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacikistan'dan yüklediği 600 bin lira değerindeki pamukları Gaziantep'e götüren Tacikistan uyruklu Rustamjon Partobov idaresindeki 999 8399KK02 çekici plakalı, buna takılı 02 AA2232 plakalı yarı römork Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken yangın çıktı. Araç sürücüsü yangını fark edince tırı kenara çekip kendisi son anda dışarı attı ve alevler tırı sardı. Tırın pamuk yüklü olmasından dolayı yangın tamamen aracı sararken, olay yerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yol kontrollü bir şekilde araç trafiğine kapatılırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ettiler. Alevlerin tamamen sardığı tırda yüklü 500 bin lira değerindeki pamuk yanarak zarar gördü. Tırdan geriye ise demir yığınları kaldı. Tır ve yanan pamuklar iş makineleri yardımıyla kenara kaldırıldı. Tır sürücüsünün ise yangında saçları ile kaşlarının uçlarının yanmış olduğu görüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Samsun’da 600 bin liralık pamuk, tırla birlikte alev alev yandı

Samsun’da 600 bin liralık pamuk, tırla birlikte alev alev yandı

Samsun’da 600 bin liralık pamuk, tırla birlikte alev alev yandı

Samsun’da 600 bin liralık pamuk, tırla birlikte alev alev yandı

Samsun’da 600 bin liralık pamuk, tırla birlikte alev alev yandı

Samsun’da 600 bin liralık pamuk, tırla birlikte alev alev yandı

Samsun’da 600 bin liralık pamuk, tırla birlikte alev alev yandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT