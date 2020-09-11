Samsun'da 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması!

Samsun'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanımına saat kısıtlaması getirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“65 yaş üstü vatandaşlarımız için kurulumuzun 10 Haziran 2020 tarih ve 68 sayılı sayılı toplantısında her gün sabah 10.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmeleri kararına '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10.00-15.00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanmasına' ibaresinin eklenmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki ( banka, noter, kargo vb.) iş ve işlemlerinde öncelik tanınmasına karar verilmiştir”

Alınan kararlara uyulmaması durumunda işlem başlatılacağı belirtildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 6 bin 951’e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 213 test yapılırken, bin 671 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 288 bin 126 oldu. Bugün iyileşen bin 117 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 256 bin 524'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,3 toplam ağır hasta sayısının ise bin 223 olduğu açıklandı.