Samsun'da akıl almaz olay! Hastanede aynı odada kaldığı kadını boğdu

Samsun'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yaşanan olayda 28 yaşındaki Arife K., kendisini öldüreceğini düşündüğü kendisiyle aynı odada kalan 46 yaşındaki Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğdu. Olayın öğrenilmesinin ardından polis ekipleri Arife K.'yı gözaltına aldı.

Samsun İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin 3. katındaki Kadın Kapalı Psikiyatri Servisi'nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aydır bipolar bozukluğu teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören 28 yaşındaki Arife K., 1 yıldır şizofreni teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören aynı odada kalan Nadiye Yıldız'ı (46) yatağında yastıkla boğarak öldürdü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Arife K., olayın olduğu servisin temizlik görevlisine Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğarak öldürdüğünü söyleyince olay ortaya çıktı. Yapılan kontrolde Nadiye Yıldız'ın öldüğü tespit edildi. Olay polise haber verildi. Arife K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Nadiye Yıldız'ın cesedi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Arife K.'nin Nadiye Yıldız'ı kendisini öldüreceğini düşünerek uykusunda yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.