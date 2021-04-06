Seyyar satıcılar pandemide çoğaldıTrafikte drift yapmanın bedeli pahalıya patladı: 12 bin 554 TL ceza5 bin yıllık tarihi sur diplerinde hayvanlar otluyorKaynar doğal sularda şifa arayanlara müjde! Dereli Kaplıcaları hizmete girdiSilifke’de ekipler zehir tacirlerinin peşinde! Sokak satıcısı suçüstü yakalandıFenerbahçe Başkanı Ali Koç korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? | Ali Koç son durumu15 yıl önce evi terk eden öldü sandığı oğluna video sayesinde kavuştuSon dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandıPark halindeki otomobil bir anda alevlere teslim olduÜniversite öğrencileri müjde! Nisan ayı bur ve kredi ödemeleri hesaplara yattı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Samsun'da alacak verecek davası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı var

Samsun'da alacak verecek davası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı var

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürülürken 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da alacak verecek davası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı var

İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada D.A, Mevlüt (54) ve Ümmet Ceylan'a (56) tabancayla ateş etti.

Mevlüt Ceylan olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan Ümmet Ceylan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli D.A, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

 

 

Samsun'da alacak verecek davası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı var

Samsun'da alacak verecek davası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı var

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT