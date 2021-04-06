Samsun'da alacak verecek davası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı var

İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada D.A, Mevlüt (54) ve Ümmet Ceylan'a (56) tabancayla ateş etti.

Mevlüt Ceylan olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan Ümmet Ceylan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli D.A, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı