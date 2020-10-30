Samsun'da ATM’nin içinde gizli kameralı düzeneği yakalandı!

Samsun'da dolandırıcıların bir bankanın ATM'sinin içine ve dışına yerleştirdiği "gizli kameralı düzenek" ele geçti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100 Yıl Bulvarı'nda bulunan bir bankanın ATM'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. adlı bir genç ATM'den para çekmek istedi. Banka kartını yerleştirdikten sonra şifreyi tuşladığı sırada, içinde gizli kamera bulunan aparat elinin üzerine düştü. İ.K. durumu bankaya ve polise bildirdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şifrelerin ele geçirildiği kamera sisteminin tek başına işe yaramayacağını düşünerek banka yetkililerini olay yerine çağırdı. Polisin gece geç saatlere kadar yaptığı çalışma sonucu ATM'nin içine yerleştirilmiş olan kart kopyalama aparatı da ele geçirildi. ATM'nin içine yerleştirilmiş olan kart kopyalama aparatının buraya nasıl konulduğu ise merak konusu oldu.

Siber polis ele geçen aparatlara incelemek üzere el koydu. Kaç kişinin kartının kopyalandığı ise inceleme sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.