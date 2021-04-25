Samsun'da bir evde çıkan yangında içeride kalan kız çocuğunu öğretmen çıkardı

Sanayi Mahallesi Şeker Sokak'ta bulunan Nedime Serap Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi lojmanlarında, gemicilik öğretmeni Veysel Keçeci'nin oturduğu dairede, iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Seda ve Veysel Keçeci'nin uyuduğu sırada çıktığı belirtilen yangın sonrası çift, 1,5 yaşındaki kızları Zeynep İpek'i evde aradı ancak yoğun dumandan dolayı bulamadı.

Bu arada yan dairede bulunan öğretmen Metin Arslan, ıslattığı battaniyeye sarılarak yanan eve girdi.

Yoğun dumandan etkilenen çift ile Arslan, bir süre minik Zeynep'i evde aradı. Metin Arslan, küçük kızı salonda baygın halde bulup dışarı çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan küçük kız ile anne ve babasını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.

Metin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını fark edince yan daireye koştuğu sırada komşusunun da dumandan etkilenmiş bir şekilde kapıyı açtığını söyledi.

Eve girdiğinde hiçbir yerin görülmediğini anlatan Arslan, "Eve 2-3 kez girip çıktık. Üçüncüde ancak çocuğu bulabildim. Salonda yerde yatıyordu. Çocuğu kaptım. Veysel hocaya 'sen de çık artık buldum çocuğu' dedim beraber attık kendimizi dışarı. Eşi merdivenlerde panik halindeydi. Şoka girmişti o da." diye konuştu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI