Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde 9 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın önünde Fevzi A.'ya silahla ateş açan Ferhat A.(24), onu bacağından yaralayıp kaçtı.

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