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  3. Samsun'da DEAŞ’tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da DEAŞ’tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da DEAŞ’tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik dün sabah saatlerinde Canik ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu C.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgunması tamamlanan C E. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.



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