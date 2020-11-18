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  3. Samsun'da dehşet: Üç ay içinde ikinci kez vurduğu oğlu hayatını kaybetti

Samsun'da dehşet: Üç ay içinde ikinci kez vurduğu oğlu hayatını kaybetti

Samsun'da aralarında çıkan tartışma sonucu öz oğlunu vurduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba Kemal B'nin., olaydan üç ay sonra yine aynı çocuğunu aynı gerekçeyle vurması pes dedirtti. Hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Nazım B., bir buçuk aylık tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Samsun'da dehşet: Üç ay içinde ikinci kez vurduğu oğlu hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda babası tarafından üç ay içinde ikinci kez vurulan kişi, bir buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Öz babası 70 yaşındaki Kemal B. tarafından tabanca ile vurulan ve yaklaşık 1,5 aydır Gazi Devlet Hastanesinde tedavi gören 44 yaşındaki Nazım B. hayatını kaybetti.

Nazım B'nin yaşamını yitirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, baba Kemal B'yi memleketi Gümüşhane'ye giderek gözaltına aldı. Kemal B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yaklaşık 3,5 ay önce Kemal B, aralarında çıkan tartışma sonucu oğlu Nazım B'yi tabanca ile ateş ederek yaralamış, gözaltına alınan Kemal B. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kemal B, 2 Ekim'de de bir kahvehanede oturan oğlu Nazım B'yi aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla yaralamış, gözaltına alınan baba adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Berna Akkaya
Editör


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