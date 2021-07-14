Samsun'da dehşete düşüren olay! Sahilde gezenler, insan iskeleti ile karşılaştı! Samsun'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar korkunç bir görüntüye maruz kaldı. İnsanlar kıyıya vurmuş insan iskeleti görünce durumu anında yetkililere bildirdi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Samsun’da, sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran iskeleti görünce dehşete düştü. Vatandaşların ihbarıyla sahile gelen ekipler, iskeleti alıp, Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Samsun'da yaşanan olay, dün Terme ilçesine bağlı Sancaklı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan çevre sakinleri, kıyıya vuran ve insana ait olduğu düşünülen iskeleti görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen ekipler, iskeleti bulunduğu yerden alıp, Adli Tıp Kurumu’na götürdü.