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  3. Samsun'da duygulandıran görüntüler! Ölmek üzere olan yavru kediyi suni teneffüsle hayata döndürdü

Samsun'da duygulandıran görüntüler! Ölmek üzere olan yavru kediyi suni teneffüsle hayata döndürdü

Samsun'da meydana gelen olay insanlık ölmemiş dedirtti. Bir bekçi yolda bulduğu ölmek üzere olan yavru kediyi suni teneffüs ve kalp masajı ile hayata döndürdü.

Samsun'da duygulandıran görüntüler! Ölmek üzere olan yavru kediyi suni teneffüsle hayata döndürdü

Samsun'da yürekleri ısıtan görüntüler kaydedildi. Yolda bulduğu ölmek üzere olan yavru kediye yardım eli uzatan bekçi suni teneffüs ve kalp masajı ile minik yavruyu hayata döndürmeyi başardı. 

20 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI UYGULADI

İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan, Baruthane Mahallesi'nde devriye görevi sırasında çöp konteynerinin yanında hareketsiz duran kedi yavrusunu fark etti. Kediyi avucunun içerisine alan bekçi, yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Yürekleri ısıtan görüntüler bir başka bekçi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

KAHRAMAN BEKÇİYE TEŞEKKÜR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü de bu görüntüleri "Kahramanlar her yerde. Kahramanlar içimizde. Kahramanlar görevinin başında. Teşekkürler Kahraman Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Y. E. Özkan" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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