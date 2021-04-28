Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu sattığı öne sürülen O.H.S, Ö.D. ve A.Y'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 368,04 gram sentetik uyuşturucu, sentetik hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI