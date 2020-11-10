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Samsun'da evinin önünde ip atlarken canından oldu

Samsun'un Terma ilçesinde 22 yaşındaki Sinem Gürgün, akşam saatlerinde evinin önünde ip atlarken dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'da evinin önünde ip atlarken canından oldu

Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam genç bir kız ip atlarken düşerek hayatını kaybetti. 

22 yaşında olduğu öğrenilen Sinem Gürgün adında bir genç, evinin önünde arkadaşlarıyla ip atlarken yere düştü. Yaralanan genç kız Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da evinin önünde ip atlarken canından oldu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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