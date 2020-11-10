Samsun'da evinin önünde ip atlarken canından oldu

Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam genç bir kız ip atlarken düşerek hayatını kaybetti.

22 yaşında olduğu öğrenilen Sinem Gürgün adında bir genç, evinin önünde arkadaşlarıyla ip atlarken yere düştü. Yaralanan genç kız Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.