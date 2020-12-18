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  3. Samsun'da hastaneyi benzine vermek isteyen şahıs tutuklandı

Samsun'da hastaneyi benzine vermek isteyen şahıs tutuklandı

Samsun'un Terme İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşanan tartışma sonucu içeride 12 hastanın ve sağlık çalışanlarının bulunduğu diyaliz merkezini benzin ile yakmak isteyen şüpheli şahıs tutuklandı.

Samsun'da hastaneyi benzine vermek isteyen şahıs tutuklandı

Terme Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde tedavi gören ve ertesi gün saat 08.00'de randevusu olan A.I., randevusunun öğleden sonraya alınmasını istedi. Kovid-19 yoğunluğu nedeniyle talebi kabul edilmeyen A.I, bunun üzerine kısa bir süre sonra diyaliz merkezine elinde benzin dolu bidonla geldi. Benzin dolu bidonu 12 hastanın yatarak tedavi gördüğü ve oksijen tüplerinin olduğu diyaliz merkezine döken A.I.'ya 2 hemşire müdahale ederek yangını engelledi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve polis ekipleri tarafından merkezden dışarıya çıkartılan A.I. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı A.I. Terme Adliyesi'nde bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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