Samsun'da iğrenç olay! Parkta çocuklarıyla oynayan kadına...

Samsun'da çocukları ve kocasıyla parka hava almaya gelen 34 yaşındaki kadın E.Y. geldiğine pişman oldu. İddiaya göre, 44 yaşındaki H.Y isimli şahıs E.Y. 'nin yakınına gelerek cinsel organını gösterdi. Durumu fark eden kadının kocası Ü.Y. (39), adamın yanına giderek meydan dayağı attı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı.

Olay, Samsun'un Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi Gar Tramvay Durağı yanı Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan ve çocukları oynayan E.Y. (34) adlı kadının yanına yaklaşan H.Y.'nin (44) yaklaşık 4 metre mesafeden kadına cinsel organını göstererek teşhircilikte bulunduğu iddia edildi.

KADININ KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu sırada parkta bulunan kadının kocası Ü.Y. (39), H.Y.'e saldırdı. Darp sonucu hastaneye kaldırılan H.Y. tedavisinin ardından Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. H.Y. kendini darp eden Ü.Y.'den de şikayetçi oldu. Genç kadın H.Y.'nin kendisine teşhircilikte bulunduğunu ifade ederek şikayetçi oldu. Polis tadından ifadesi alınan Ü.Y. savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

TEŞHİRCİLİK SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Gözaltına alınan H.Y. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.