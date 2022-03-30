Samsun'da İlçe Milli Eğitim müdürlerine rotasyon yapıldı, görevden alındı!

Samsun'a bağlı bazı ilçeler de, İlçe Milli Eğitim müdürü olarak görev yapan birçok kişi görevden alınıp yerlerine yeni kişiler atandı.

İşte yeni atananların listesi:

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy İlkadım'a; Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail Rahman Köse getirildi.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ak,

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya,

Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çiçek,

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural'ın görevden alındığı öğrenildi.

Tekkeköy'e Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar'ın; Canik'e Emine - Ahmet Yeni İHL Müdürü Zahit Köseoğlu'nun; Ayvacık'a ise İsmail Yiğit'in atandı.