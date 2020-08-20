Samsun'da işçileri taşıyan minibüs metrelerce sürüklendi: 16 yaralı

Edinilin bilgilere göre Tunahan Özen'in (23) kullandığı 55 AAY 600 plakalı minibüs, Çarşamba Terme kara yolu Karacalı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi. Bir süre sürüklenen minibüs daha sonra durdu. Kazada araçta bulunan işçiler,Gökhan Cebeci (25), Sefa Sarı (26), Saim Tarım (38), Özgür Gür (26), Erkan Öztürk (25), Emin Sürem (40), Murat Köse (32), Mhdnour Saleh (21), Hayati Alp (32), Ömer Can Günay (25), Muhammed Şamil Demirel (23), Ayhan Başar (48), Mümin Mutlu (27), Selim Demirbaş (38) ile Sedat Mert (30) yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye 112 Acil Servis ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Çarşamba ve Terme ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.