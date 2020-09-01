Samsun'da izole olması gereken 262 kişi dışarıdaydı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele, ülkemizde de tüm hızıyla devam ederken bazı vatandaşların sorumsuz davranışları pes dedirtiyor. Samsun'da test sonucu pozitif çıktığı için virüsle mücadele kapsamında evde izole olması gereken fakat kontroller sırasında adreslerinde olmadığı belirlenen kişi sayısı 262'ye ulaştı.

20 GÜNDE 2 BİN 290 HANEYE DENETİM ZİYARETİ

İnsanları duyarlı olmaları konusunda uyaran Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, son 20 gün içinde 2 bin 290 hanenin koronavirüs denetimleri kapsamında ziyaret edildiğini ve izole olması gerektiği halde evlerinde bulunmayan 262 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti. Samsun'da görev yapan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ve mobil denetim ekiplerinin her gün kapı kapı gezerek pandemi yayılımını önlemek amacıyla yoğun mesai harcadığı bilinirken kentte, evlerde izole olması gereken kişileri kontrol eden ve aynı zamanda tedavilerini yapan 19 adet mobil denetim ekipleri de mevcut.

KURALLARA UYMAYAN 282 KİŞİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Tüm bu denetimler kapsamında izolasyona uymayan 262 kişi tespit edilirken izolasyon kurallarına veya ev, apartman içerisindeki maske kurallarına uymadıkları için de 282 haneye ise tutanak tutuldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Oruç, "Samsun'da korona ile mücadele kapsamında evde izlem tedavisi olarak eve gönderilen hastalarımıza mobil denetim ekiplerimiz günlük olarak denetim yapmaktadır. 19 adet mobil denetim ekibimiz günlük olarak pozitif veya temaslı hastalar evlerinde mi değil mi, tedavilerine uyuyorlar mı, herhangi bir semptom var mı diye evlerine gidiyorlar. Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında son 20 gün içerisinde 2 bin 290 hanemize ziyarette bulunduk. Bunlar içerisinde 262 kişiyi evine bulamadık. Bunlar içerisinde de 282 kişiye tutanak tuttuk. İzolasyon kurallarına veya ev, apartman içerisindeki maske kurallarına uymadıkları için tutanaklar tuttuk. Bu tutanakları ilgili mülki amirlere gönderdik ve gerekli yasal işlemleri başlatmış olduk." şeklinde konuştu.

HERKESİN BU KONUDA DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ

Test sonucu pozitif çıkan veya pozitif kişilerle temaslı olan kişilerin hastanede tedavileri gerekiyorsa bu kişileri hastaneye yatırdıklarının altını çizen Oruç, "Pozitif vakaların evde izole olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın dediği gibi pozitif vakalar evlerde izole olacaklardır. Eğer hastanede tedavileri gerekiyorsa biz onları zaten hastaneye yatırıyoruz. Pozitif veya temaslı kişiler evden dışarıya çıkması halinde pandemiyi engellemek güç olur. Samsun Valiliği koordinasyonunda tüm kolluk kuvvetleri ile beraber evde izole olması gereken kişileri yakın takipteyiz. Burada izolasyonu ihlal edenlerle ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde 3 bin 150 TL'ye kadar para cezası yazılmaktadır. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Herkesin bu konuda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz." dedi.

"İZOLASYONDAKİ HASTA ŞEHİRLERARASI YOLCULUĞA ÇIKACAKTI"

İzolasyonun kimseyle görüşmemek ve dışarıya çıkmamak olduğunu hatırlatan Oruç, "Yaptığımız denetimler sonucunda bir pozitif hasta evde bulunması gerekirken evden çıktığını ve şehirlerarası yolculuğa çıkacağını öğrendik. Ekiplerimizin dikkati sayesinde otobüse binmeden bu vatandaşımızı aldık. Evinde tekrar izole ettik. Bu tarz vakaları çok görüyoruz. Marketlere, eczaneye veya komşusuna giden, hasta ziyaretini kabul eden vatandaşlarımızı görüyoruz. Duyarlı olalım." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.