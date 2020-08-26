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Samsun'da kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motorun çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında motosikletin üzerinde bulunan iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü olan Emrullah Tunçoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun'da kaza: 1'i ağır 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Samsun-Sinop kara yolunda, İlhan Uçan idaresindeki 55 TL 726 plakalı otomobil ile Emrullah Tunçoğlu'nun kullandığı 55 ABG 907 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Gülcan Özsivri yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Tunçoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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