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  3. Samsun'da kaza: minibüsle çarpışan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'da kaza: minibüsle çarpışan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da kaza: minibüsle çarpışan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Çarşamba yönüne giden Faruk Tosun'un (28) kullandığı 55 BD 201 plakalı otomobille Ali Özkıvanç (51) idaresindeki 06 BZL 355 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kumköy mevkiinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Tosun, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın Tosun'un sağ şeritten yolun solundaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada meydana geldiği öne sürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarında kaza anı yer alıyor.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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