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  3. Samsun'da korkutan olay! 7 yaşındaki kardeşini pencereden aşağı attı!

Samsun'da korkutan olay! 7 yaşındaki kardeşini pencereden aşağı attı!

Samsun'da yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. 9 yaşındaki otizm hastası olduğu belirtilen çocuk, evlerindeki 7 aylık kardeşini kucağına alarak pencereden aşağı attı. Yüksekten düşerek yaralanan 7 aylık bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da korkutan olay! 7 yaşındaki kardeşini pencereden aşağı attı!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağıza getirdi. 9 yaşındaki otizmli olduğu ifade edilen çocuk, kardeşi Y.G.T.'yi kucağına alarak pencereden aşağıya attı. Olay yerine hemen ambulans ekipleri çağırıldı.

TOPRAK ZEMİNE ÇAKILDI

7 aylık olan bebek, yaklaşık 2 metre olduğu belirtilen yükseklikten düşerek beton zemine çakılıp yaralandı. Yaralı bebek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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