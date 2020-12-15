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  3. Samsun'da Koronavirüs uyarısında bulunan annesine şiddet uyguladı!

Samsun'da Koronavirüs uyarısında bulunan annesine şiddet uyguladı!

Samsun'da eve yeni gelen gence, annesinin "Korona var, elini yıka" uyarısında bulunmasının ardından şiddet uyguladığı iddia edilen bir şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Koronavirüs uyarısında bulunan annesine şiddet uyguladı!

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, C.E.(46) alkollü bir şekilde dışarıdan eve geldi. Oğluna dış kapıyı açan anne H.E.(66) korona virüs olduğunu söyleyerek ikametin dışındaki lavaboda elini yıkamasını istedi. Bu sırada kalçasında ve bacağından protez bulunan annesini iterek sırt üstü yere düşürdüğü ileri sürülen C.E.'nin mutfaktan aldığı ekmek bıçağını annesine doğru savurarak tehditlerde bulundu.

C.E., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.E., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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