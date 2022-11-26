Samsun'da ortalık karıştı! Silahlı saldırıda kan aktı: Ölüler ve yaralılar var

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 5 kişiden 2'si öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Alınan bilgilere göre olay Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Ali Akgül, Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S., kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Samsun'da ortalık karıştı! Silahlı saldırıda kan aktı: Ölüler ve yaralılar var

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına altına alındı.

Samsun'da ortalık karıştı! Silahlı saldırıda kan aktı: Ölüler ve yaralılar var

YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Olayda Ali Akgül bürosunda hayatını kaybetti. Yaralılardan Hasan Kol, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Samsun'da ortalık karıştı! Silahlı saldırıda kan aktı: Ölüler ve yaralılar var

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polis yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Ali Akgül ile Hasan Kol'un cansız bedenleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da ortalık karıştı! Silahlı saldırıda kan aktı: Ölüler ve yaralılar var

PARTİ YÖNETİCİLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Akgül'ün Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu yaralılardan Emirhan B.'nin ise yine aynı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.

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