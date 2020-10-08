Samsun'da pitbull dehşeti: 12 yaşındaki Tuğba'nın vücuduna 60 dikiş atıldı

Samsun'un Havza ilçesinde 3 pitbullun saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan'ın (12), vücuduna 60 dikiş atıldı. Çok korktuğunu ifade eden küçük kız, "3 pitbullun saldırına uğradım. Parkta oturan 2 kişi beni kurtardı. Çok korktum, koluma ve yüzüme dikişler atıldı. Sırtım ve boynum çok ağrıyor" dedi.

Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'ndeki parkta oynayan Tuğba Kaplan, dün akşam saatlerinde parkın hemen yanındaki bahçede bulunan 3 pitbull köpeğin saldırısına uğradı. Küçük kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Kanlar içinde kalan kız çocuğu, hemen Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuğba Kaplan'ın boynuna, koluna ve yüzüne toplam 60 dikiş atıldı. Köpeklerin gözaltına alınan sahibi Yılmaz T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"PARKTA OTURAN 2 KİŞİ BENİ KURTARDI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Tuğba Kaplan, "Ben sabah saatlerinde kardeşim ve arkadaşımla birlikte parka gittik. Sonra arkadaşım bahçedeki köpekleri gördü ve "çok sevimliler, gel sevelim" dedi. Ben de "bakmayalım, eve gidelim" dedim. Arkadaşım evin kapısını açtı, köpek üzerime doğru geldi. O köpekler beni birçok kez gördü, beni sevmeye geldi zannettim. Köpek bir anda kolumdan ısırdı, sonra beni bahçeye doğru çekti. Yere düşürdü ve göbeğimden ısırdı. 1 dakika falan beni ısırdı, sonra bahçeye girince 2 pitbull geldi. Onlar da 3 pitbullun saldırına uğradım. Parkta oturan 2 kişi beni kurtardı. Çok korktum, koluma ve yüzüme dikişler atıldı. Sırtım ve boynum çok ağrıyor. O köpeklerin buradan alınmasını istiyorum, iyi ki kardeşimin de başına bir şey gelmedi. Bu köpekleri mahallemizden alın, bana zarar verdiler, başkalarına da zarar verebilirler. Orası park ve bütün çocuklar, parka gidiyor. Çocuklar köpekleri sevmek istiyor" diye konuştu.

"CEZASINI VERSİNLER, ÇOCUĞUM ACILAR İÇİNDE"

Anne Latife Kaplan da, "O köpekler oradan toplansın, benim çocuğumun her yerini ısırdı, yazık değil mi benim çocuğuma, kendilerinden şikayetçiyiz. Sabah saatlerinde arkadaşıyla birlikte dışarı çıktılar ve parka gittiler. Parkta arkadaşı, pitbullların kapısını açmış ve köpek, kızıma saldırmış. Küçük kızım eve geldi, "anne, ablamı köpekler boğdu" deyince hemen parka koştuk. Durumu çok kötüydü, her yerinde dikişler var. Birden fazla pitbullu var ve hemen çocuk parkının yanında bulunuyor. Başka çocukların canı acımasın, o köpekler alınsın, çocuklarımıza yazık deği mi? Cezasını versinler, çocuğum acılar içerisinde" dedi.