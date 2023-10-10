Samsun'da şaşkına çeviren olay! Yolda giderken motorunun direksiyonunda yılan gördü, ne yapacağını bilemedi!

Samsun'da seyir halinde ilerleyen bir kadın motorun sürücüsü aracın direksiyonunda yılan olduğunu fark etti. Neye uğradığını şaşıran kadın sürücü ne yapacağını bilemeden en yakın akaryakıt istasyonuna girerek görevli personelden yardım istedi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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Samsun'da şaşkına çeviren olay! Yolda giderken motorunun direksiyonunda yılan gördü, ne yapacağını bilemedi!

Bugünün en ilginç haberi Samsun İl merkezinden Bafra yönüne seyreden bir kadın motor sürücüsünden geldi.

Yarış motoruyla seyir halinde olan kadın sürücü bir anda direksiyonun alt kısmından kafasını çıkaran yılan olduğunu gördü.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN YARDIM İSTEDİ

Büyük şok yaşayan sürücü yavaşlayıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna park ederek çalışanlardan yardım istedi.

İNANAMADILAR

Kadının anlattıklarına inanamayan çalışanlar motosiklete su ve hava tuttu. Bir süre sonra saklandığı yerden başını çıkartan yılan kıskıvrak yakalanarak doğaya salındı.

Samsun'da şaşkına çeviren olay! Yolda giderken motorunun direksiyonunda yılan gördü, ne yapacağını bilemedi!

Samsun'da şaşkına çeviren olay! Yolda giderken motorunun direksiyonunda yılan gördü, ne yapacağını bilemedi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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