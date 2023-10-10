Samsun'da şaşkına çeviren olay! Yolda giderken motorunun direksiyonunda yılan gördü, ne yapacağını bilemedi!

Bugünün en ilginç haberi Samsun İl merkezinden Bafra yönüne seyreden bir kadın motor sürücüsünden geldi.
Yarış motoruyla seyir halinde olan kadın sürücü bir anda direksiyonun alt kısmından kafasını çıkaran yılan olduğunu gördü.
AKARYAKIT İSTASYONUNDAN YARDIM İSTEDİ
Büyük şok yaşayan sürücü yavaşlayıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna park ederek çalışanlardan yardım istedi.
İNANAMADILAR
Kadının anlattıklarına inanamayan çalışanlar motosiklete su ve hava tuttu. Bir süre sonra saklandığı yerden başını çıkartan yılan kıskıvrak yakalanarak doğaya salındı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)