Samsun'da şaşkına çeviren olay! Yolda giderken motorunun direksiyonunda yılan gördü, ne yapacağını bilemedi! Samsun'da seyir halinde ilerleyen bir kadın motorun sürücüsü aracın direksiyonunda yılan olduğunu fark etti. Neye uğradığını şaşıran kadın sürücü ne yapacağını bilemeden en yakın akaryakıt istasyonuna girerek görevli personelden yardım istedi. O anlar kameraya anbean yansıdı.